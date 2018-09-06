Kaymakam Çakıcı’ya veda yemeği

Osmaneli ilçesinde görev yaptığı için memnunluk duyduğunu ifade eden Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, "Özellikle bu veda yemeğinde öncelikle siz katılımcılara beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 5 yıldır Osmaneli ilçemizde görev yapıyorum. Çok büyük haz alarak görev yaptığım ilçelerden birisi olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Benim görev süresi boyunca tanımış olduğum dostlarım bizi hiçbir zaman hiçbir konuda yalnız bırakmadılar ve bundan dolayı da hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu 5 yıl içinde çok şey oldu. Osmaneli sosyal, kültürel anlamda ciddi bir değişim ve gelişim yaşadı. Bunda bizim de bir katkımız olduysa mutluluk duyarım. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Osmaneli’nin çok daha gelişeceğini görüyorum. Artık buradaki görevimiz sona eriyor, yaşadığımız müddetçe dostluğumuz arkadaşlığımız devam edecek. Görev sürem boyunca kimsenin bilerek kalbini kırmamaya özen gösterdim. Bilmeden kırdı isem de herkes hakkını helal etsin. Benimde hakkım var ise bende hakkımı helal ettim" şeklinde konuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise Kaymakam Çakıcı ile 5 yıl boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kaymakamımızla dolu dolu 5 yıllık bir zaman geçirdik. Bu sürede kendisinden birçok deneyim kazandık. Yöneticilik ve idarecilik anlamında kendisinden çok şey öğrendik. Kendisi görevi boyunca sürekli proje üretti, durmadan çalıştı. Engellilere, yaşlılara, eğitim ve öğretime ayrı bir önem verdi. Bizler de kendisiyle birlikte uyum içerisinde çalıştık. Kendisine şahsım ve tüm Osmaneli halkı adına yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.

Osmaneli içmeler tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Hakim Sait Duran, Cumhuriyet Savcısı Haydar Doğan, İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet amiri Ali Özgan, Jandarma Komutan vekili kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, İl genel meclis üyeleri Hakan Özkan, Orhan Uğur, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, kurum personelleri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Program konuşmaların ardından Kaymakam Çakıcı’ya plaket ve hediyeler takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve vedalaşma ile sona erdi.