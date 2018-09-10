Kaymakam Çakıcı'yı Osmaneli protokolü uğurladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 yıldır görev yapan ve Samsun'un Tekkeköy İlçe Kaymakamlığı'na atanan Edip Çakıcı'yı vatandaşlar ve protokol üyeleri uğurladı.

Görevinden ayrılırken Hükümet Konağı önünde kendisiyle vedalaşmak isteyenlerle görüşen Kaymakam Çakıcı'yı Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Uzun, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan, Belediye Başkan yardımcısı Hayati Kaba, il genel meclis üyeleri ve kamu kurum amirleri ve daire çalışanları uğurladı. Çakıcı yaptığı konuşmada, Osmaneli'nin kendisi için her yönden çok iyi bir yer olduğunu anlatarak "İnsanları çok cana yakındı, adeta bizi sahiplendiler. Biz de onlara layık olmak için elimizden geleni yaptık. Ama benim yapmam gereken daha çok işim vardı. Tayinimin çıkması ile bu projelerle benden sonraki kaymakamımız mutlaka ilgilenecektir. Söylenen, 'Her yerde size yetecek kadar iyi insan vardır' sözüne inanıyorum. Sizlere hizmet ettiğim için mutluyum" dedi.

Toplanan kalabalık tarafından vedalaşmanın ardından Kaymakam Edip Çakıcı, ilçeden ayrıldı.