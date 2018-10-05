Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı hastaları yalnız bırakmıyor

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Bözüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeşilkent Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret etti.
Kaymakam Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberlerindeki heyet ile hastane ziyaretinde bulundu. Yeşilkent Mahallesi'nde hizmet veren Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakam Yaman, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler; servisleri tek tek dolaşarak tedavileri devam eden hastalar ile sohbet etti. Hastalara acil şifalar dileyen Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı, ziyaretin sonunda hastane personeline de görevlerinde kolaylıklar diledi.