İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı hastaları yalnız bırakmıyor

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Bözüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeşilkent Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret etti.


Kaymakam Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberlerindeki heyet ile hastane ziyaretinde bulundu. Yeşilkent Mahallesi'nde hizmet veren Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakam Yaman, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler; servisleri tek tek dolaşarak tedavileri devam eden hastalar ile sohbet etti. Hastalara acil şifalar dileyen Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı, ziyaretin sonunda hastane personeline de görevlerinde kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.