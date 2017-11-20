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20 Kasım 2017 13:35

Kazanan dostluk oldu

Bozüyük Belediyesi Tenis Takımı ile Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis takımı, hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi.

Kazanan dostluk oldu

20 Kasım 2017 13:35


Bozüyük Belediyesi 4 Eylül tenis kortlarında yapılan hazırlık maçlarına Bozüyük Belediyesi Tenis Takımı ev sahipliği yaptı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuvada öğrencilerin performansları göz doldururken birbirinden çekişmeli geçen maçlar sonunda iki takım arasındaki mücadeleyi dostluk kazandı. Bozüyük Belediyesi Tenis Antrenörü Mert Kaya ve Eskişehir Gençlik Hizmetleri antrenörü Gökhan Aşkın amaçlarının Türk tenisine sporcu kazandırmak olduğunu, Eskişehir ve Bozüyük arasında düzenlenen bu tür turnuvaların karşılıklı olarak devam edeceğini söyleyerek spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.




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