Kemal Kara’nın arama çalışmaları sabah devam edecek

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 20 Aralık gününden bu yanan haber alınamayan ilçe esnaflarından İbrahim Kara’nın oğlu Kemal Kara’nın (16) çantası ve yazdığı intihar notu Söğüt Gölet’inde bulundu. Dün geceden buyana ilçede arama çalışmalarını sürdüren Bilecik AFAD ekibi tarafından bulunan eşyaların ardından olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gölet üzerinde oluşan yoğun sisin ardından başlayan yağmur, arama çalışmalarına engel olurken, Yalova’dan gelecek olan dalgıç sabahın ilk ışıkları ile birlikte suya girecek. Olay yerinde çaresiz bir bekleyiş yaşayan gencin babası, görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.