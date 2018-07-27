Kestirme yolu kullanayım derken kaza yaptı

Uyanık sürücü yaşanan kazada yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bursa’nın Yenişehir ilçesinden Bilecik istikametine seyir halinde bulunan 16 KJJ 40 plakalı hafif ticari araç sürücü Suat Gümüş, Bilecik’in Pelitözü Mahallesi geldiği esnada kestirme yolu kullanmak isteyince karşı yönden gelen Samet G.’nin kullandığı 11 AJ 504 plakalı tır ile çarpıştı. Yaşanan kazada Suat Gümüş yaralandı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yolu 70 metre kısaltan talihe yolunu kullanarak kazaya sebep sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.