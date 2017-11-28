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28 Kasım 2017 17:00

Kılıç sanatının satrancı Bozüyük’te

Bozüyük Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bozüyük Ata Sporları ve Okçuluk Spor Kulübü işbirliği ile başlatılacak olan, ‘Ecdadımızın Sporu Matrak Projesi’ kapsamında Türkiye Matrak Sporu Federasyon Başkanı Efkan Çalış, Gençlik Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım ve beraberindekiler Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı makamında ziyaret etti.

Kılıç sanatının satrancı Bozüyük’te

28 Kasım 2017 17:00


Hayata geçirilecek olan proje ile tarihte çok önemli bir yere sahip olan ve şehzadelerin sporu olarak bilinen Matrak Sporunda 5 aylık bir eğitim verilirken, verilen eğitimler sonucunda, Matrak sporunun yaygınlaşması ve bu spora ilgi duyanların sayılarının artması hedefleniyor. Konu ile ilgili olarak yapılan görüşmelerde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür eden Efkan Çalış, Bozüyük’te verilecek eğitimler sonucunda eğitim alan öğrenciler ile İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda büyük bir gösteri yapacağını belirtti. Gerçekleştirilen ziyarette, Matrak sporu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Bozüyük’te yaptığımız çalışmalarda sporun birçok dalında çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklığımız devam etmektedir. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan Matrak Sporu’nun hak ettiği yerlere gelmesi ve gençlerimiz arasında yaygınlaşması için oluşturulan bu projede yer almak bizler için mutluluk verici” dedi.


Toplantı sonunda göstermiş olduğu misafirperverlik ve ata sporu Matrak’ın gelişmesi için verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya “Osmanlı Cenk Sanatı Matrak” adlı kitabı hediye eden Federasyon Başkanı Efkan Çalış, Proje ile Bozüyük’te çok güzel ve başarılı işlere imza atacaklarına inandığını belirtti.




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