“Kınık Köyü Kırsalda Tasarım” etkinliği düzenlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde üretilen çömleğin katma değerinin arttırılması ve çömlek ustaları için yeni iş bağlantılarının kurulması amacıyla hayata geçirilen etkinlikle, mazisi yüzlerce yılı bulan çömlekçilik mesleği, gelecek nesillere aktarılırken, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen çömlek ustası, akademisyen ve öğrenciler, yeni tasarım ürünleri geliştirmek üzere etkinlikte, bir araya geldi.

“Burayı şehrin yaşamına katmalıyız”

Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, dünyanın tasarım ve yeniliklerle geliştiğini ve değiştiğini belirtti. Büyükakın, “Geleceğe dair projeksiyonlar yapıp nerede neyi yaparsak en doğru şeyi yapmış oluruz. Akademisyenlerimizden, STK’lardan hepsinden yararlanarak merkezi idarenin, yerel idarenin, kalkınma ajansının kaynaklarından yararlanarak geleceğe doğru en doğru adımları atmaya çalışıyoruz. İdareler olarak bizim rolümüz öncülük etmektir. Engel varsa engeli kaldırmak. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz buradaki üreticiyle oradaki üreticiyi buluşturduğumuzda, yeni tasarımlar yaparak buluşturduğumuzda o zaman doğru yapmış oluyoruz. Etkinlik bittikten sonra önümüzdeki yılın programını düşünmeliyiz. Üzerine bir taş daha koyabiliriz diye düşünmeliyiz. Konaklama tesisleri de yaparsak insanların burada nasıl bir gün geçireceğini tasarlamalıyız. Çömlek yapımını çocuklar için eğlence vesilesi de yapabiliriz. Buraya gelen insanlarımıza, ustalarımız çömlek yapma deneyimini yaşatacaklar. Burayı şehrin yaşamına katmalıyız. Bu bir tasarım, bu bir vizyon. Düşündüğümüz zaman olur. Dünya tasarımla ve yenilikle bir yere gidiyor. Geleneği gelecekle buluşturmak istiyorsak, tasarım ve yenilik yapmalıyız. Burada bir adım attık” dedi.

“Hedefimiz bu tür organizasyonları daha büyük ve uluslararası kapsamda gerçekleştirmek”

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise gerçekleştirilen organizasyonda emeği olan paydaşlara teşekkür ederek, "Bilecik Valiliğimiz ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımız (BEBKA) iş birliğiyle Pazaryeri ilçemiz Kınık Köyünde gerçekleştirilen ’Kınık Köyü Kırsalda Tasarım’ etkinliğine katıldık. Taşı Mermer Toprağı Seramik ilimiz Bilecik’teki toprak sanatına ilişkin değerlerimizi sergilemenin yanı sıra bundan sonraki süreçte ilimizin önemli bir değeri olan çömlekçilik sanatının hak ettiği yere ulaşması anlamında yapılması gereken çalışmaları hep birlikte ele aldık. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan başta Valimiz Tahir Büyükakın ve BEBKA yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu tür anlamlı çalışmaları büyüterek uluslararası boyutta ve daha kapsamlı bir şekilde ele almaktır. Bu etkinliğin turizm açısından da son derece önemli olduğuna inanıyorum. İnşallah bu çalışmalar kısa süre içinde güzel meyvelerini verecektir” şeklinde konuştu.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de geçmişi yüz yıla dayanan bir sanatın tekrar canlandırılmasına katkı vermek üzere etkinliği düzenlediklerini belirterek, ’’BEBKA olarak her zaman kırsal, sanayi ve diğer alanlarda üretenin yanında olduk. Pazaryeri ilçesinde bugüne kadar 4 projeye destek verildi. Bu tür etkinliklerin sayısının artırılması gerekir. Bu etkinlik aracılığıyla Kınık’ın değerleri, dünya ile buluşmaya bir adım daha yaklaştı. Geçmişteki çalışmalara ve bu çalışmaları da ekleyerek daha ileriye gideceğiz’’ ifadesinde bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Kınık Köyü Muhtarı Hilmi Ayyıldız’ın konuşmaları ile projenin hayata geçirilemesinde katkıda bulunanlara plaketlerin verilmesinin ardından Vali Büyükakın ve beraberindekiler, stantları gezdi.

Öte yandan, etkinlikte, katılımcılara çömlek yapımının görsel olarak anlatılmasının ardından program sona erdi.