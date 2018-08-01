Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kampüsünde gerçekleşen kura çekimi ve sertifika töreninde konuşma yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yüzde 70 bakanlık katkılı 34 üreticiye 93 baş damızlık koç dağıtımının yapıldığını belirtti. Yoldaş, "Ülkemizin gerek arazi yapısı gerekse yağış verimi bakımından, küçükbaş hayvancılık yapamaya uygun bir ülkedir. Yaşamış olduğumuz kırmızı et açığımızın ana sebeplerinden biri küçükbaş hayvan sayımızın azalmasındandır. İlimiz de ise coğrafi yapısına hem de yağış verimine baktığımız zaman küçükbaş hayvancılığına oldukça ideal bir ildir. İlimizde küçükbaş hayvancılığı yapan üreticilerimiz 3 bin 162 işletmede 42 bin adet küçükbaş hayvancılığı yapmaktadır. Bunun yüzde 75 kıvırcık ırkı olarak görülmektedir. Dolayısıyla ilimizde de halk elinde ıslah projesi ve verimliliği arttırma projesi olarak 2 adet projeyi gerçekleştirilmek üzere toplanmış bulunmaktayız" dedi.

"İlimizde küçükbaş hayvancılık 160 bin adet, büyükbaş ise 43 bin adet olarak görülmektedir"

Yoldaş konuşmasının devamında Bilecik’te küçkübaş hayvancılığın 160 bin adet, büyükbaş hayvancılığın ise 43 bin adet olduğunu ifade ederek, "Kıvırcık ırkının bu projede verimliliğini arttıracağını bu ırkın en önemli özelliği doğaya uyumlu olması, kuyruğunu yağsız olması ve etinin tat lezzetinin daha iyi olması bu ırkın biraz daha popülasyonun çoğaltılması adına elimizden gelen bütün çalışmaları yapmaktayız.İlimizde tarım ve hayvancılık adına 2017 yılı içerisinde yapmış olduğumuz desteklemelerden bahsedecek olursak, bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında İlimizde toplam 17 milyon TL, hayvancılık desteklemeleri kapsamımda ise 5 milyon TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 17 milyon TL, kanatlı hayvan desteklemeleri ise 6 milyon TL, bakanlığımızın son yıllarda önem verdiği genç çiftçi projesi desteklemelerinde ise 12 milyon TL desteklemeden yararlandırılmış olup, toplam da 60 milyon TL ye varan destekleme ödemeleri yapılmıştır. Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi kapsamında; yüzde 30 yetiştirici yüzde 70 bakanlık katkılı projeyle 34 üreticimize 93 baş damızlık koç dağıtımı yapıldı. Kulak küpelerini bir liste halinde ve kura usulüyle çiftçilerimiz çekim yaparak alacağı koçu belirlemiş oldu. Böylece adilane bir dağıtım gerçekleşti. Böylece tüm yetiştiricilerimizin taleplerini karşılayarak ıslah amaçlı projemizin hedefine ulaşması sağlanacaktır. İlimizde küçükbaş hayvancılığı geliştirmek adına başta bakanlığımızda destek verenlere, projeyi İl müdürlüğümüzde hazırlayanlara ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Ürününüzün bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.