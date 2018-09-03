Kıyafet kumbarasıyla giyilmeyen giysiler yeni sahiplerine ulaşacak

Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi bahçesinde düzenlenen programla kıyafet kumbaralarının tanıtım yapıldı. Proje hakkında bilgi veren firma yetkilisi Ali Öztürk, "Bilecik olarak yeni bir atılım ve yeni bir proje ile buraya geldik. Geri dönüşümde yeni bir proje bu. Kullanmadığımız giysi, ayakkabı, çanta bunları gördüğünüz kumbaralarınıza atıyoruz. Bunlar ayrıştırmak yapıldıktan sonra iyilerle, kötüler ayrıldıktan sonra tekrardan iyiler belediyelere teslim ediliyor. belediyenin sevgi mağazaları, belediyenin temizlik işlerine teslim ediliyor. Daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılıyor" dedi.

"Geri dönüşüme verdiğimiz elbiselerimizin karşılığında sıfır elbise olarak geri dönecek bize"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirterek, "Kullanılmayan elbiselerimizi burada değerlendirerek, ayrıştırarak tekrar geri dönüştürme babında faydalanıyoruz. Ama bunun yanında da kullanılmayacakları da tekrardan ham madde vaziyetinde geri dönüşüme katmak üzere gönderiyoruz firmamız tarafından. Tabi ki sağlam olanları sosyal proje içerisinde tekrar kullanılmak üzere sosyal hizmetler il müdürlüklerimize teslim edeceğiz. Geri dönüşüme verdiğimiz elbiselerimizin karşılığında sıfır elbise olarak geri dönecek bize. Onları da sosyal hizmetlere teslim etmek üzere vereceğiz. Ben bu proje kapsamında firmamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"10 tane noktamız olacak ama biz bunu 20 noktaya çıkacak inşallah"

Başkan Can, projenin tanıtımı ve temsili olarak kumbaralara kıyafet atımı yaptıklarını belirterek, "Şu an 10 tane noktamız olacak ama biz bunu 20 noktaya çıkacak inşallah. Tüm mahallelerimize koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ne bizler de destek olarak bu projede önemli bir yol kat edilmesini sağlamak amacımız" şeklinde konuştu.

"Kıyafetleri pis getirmesinler, temiz atılan diğer eşyalara zarar veriyor"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da Bilecikli hemşehrilerine seslenerek, "Bu kumbaraya kıyafet atacak hemşehrilerimiz, bunların kullanılabileceğini de düşünerek bu noktalarda çok kirli getirmezlerse gerçekten birilerinin de kullanacağını düşünerek daha derli toplu getirirlerse iyi olur. Biz bunu 2004-2009 arasında yaptık. Bir müddet sonra insanların kendi evlerinde dahi tutamayacakları çok kirli, berbat ve pis eşyaları da getiriyorlar. O da temiz atılan diğer eşyalara zarar veriyor. Onun için titizlikle davranıp dikkatli getirilmesi iyi olur" dedi.

Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkan Vekili Haşim Balcı, Özel Kalem Müdürü Serkan Bircan, birim müdürleri ve kıyafet kumbaralarının yapımını üstlenen firma yetkilisi Ali Öztürk katıldı.