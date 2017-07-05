Kızılay’dan temizlik işçilerine destek

Bozüyük Belediyesi ve Türkiye Kızılay Derneği Bozüyük Şubesi işbirliği ile yapılan organizasyonda Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına kuşbaşı ve kıyma konservesi dağıtıldı. İlçenin her bir noktasında; yaz kış demeden, soğuk sıcak demeden görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren temizlik personeline gıda takviyesi olarak düzenlenen organizasyonda konserve paketlerinin dağıtımı Kızılay Bozüyük Şubesi’nde yapıldı. Dağıtıma Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Türkiye Kızılay Derneği Bozüyük Şube Başkanı Zekeriya Yavaş, Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özge Kaya ve temizlik işçileri katıldı. Organizasyonda Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bozüyük Şube Başkanı Zekeriya Yavaş, “Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet gösteriyor” dedi. Ayrıca Türk Kızılayı’nın sosyal yardım çalışmalarını, geliştirdiği örnek projelerle ve insan onurunu koruyarak yürüttüğünü belirten Başkan Yavaş, Kızılay’ın vekâletle kurban kesimi kampanyası, adak kurban kesimi, zekât, sevgi bohçası, Özel Eğitim Sınıfları Projesi, büyük alışveriş zincirleriyle gerçekleştirilen işbirlikleri, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketleri ile şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Avcıoğlu da, Kızılay Şube Başkanı Yavaş’a, “Türk Kızılayı, hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlığa yardım elini uzatan, her türlü yaraların sarılmasında önemli görevler üstlenen, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma gücünü dünyanın neresinde olursa olsun ulvi amaçlar doğrultusunda harekete geçirmeyi başaran, bu konuda çok çalışan ve gönüllü olarak yapılan destekleri büyük bir toplumsal güce dönüştüren saygın bir kurumdur” diyerek yapılan gıda desteği için teşekkür etti. Programın devamında ise işçilere erzakları teslim edildi.