Klimalı duraklar yaz sıcaklarında yoğun ilgi görüyor

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken hava şartlarından etkilenmelerini en aza indirebilmek amacı ile ilçe genelinde belirlenen 20 noktaya yerleştirilen klimalı duraklar, vatandaşları kış aylarında ısıtırken yaz aylarında da serinletiyor. Bozüyüklüler yazın bunaltıcı sıcaklarında içlerinde klima, rahat oturma bankları ve beklerken kitap okumak isteyenler için kitaplıkların da bulunduğu klimalı duraklara sığınıyor. Klimalı duraklar projesi ile “Yılın En İyi Belediye Başkanı” seçilen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyüklülerden de sık sık beğeni ve teşekkür mesajları alıyor. Bozüyük Belediyesine son olarak fotoğraflı teşekkür mesajı ileten Ahmet Çepni mesajında "Belediyemizin yaptığı kış için klimalı duraklarımız sadece ısınmak için değil, aynı zamanda serinlemek için gölgelik vazifesi içinde harika bir ortam olmuş. Sabah torunumuzla beraber yaptığımız yürüyüşte çok işimize yaradı. Sebep olan belediyemize teşekkürlerimizi ve dualarımızı yolluyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise, “Bozüyük Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim en birinci önceliğimiz. Bu çalışmayı işçilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın dolmuş beklerken soğuk ya da sıcaktan olumsuz etkilenmemeleri için gerçekleştirdik. Bu çalışmanın ne kadar doğru bir proje olduğunu da vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşümlerden anlıyoruz. Hemşehrilerimizi daha iyi projelerle buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.