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06 Temmuz 2017 13:55

Koaceli Kartepe’den Bilecik’e gezi

Kocaeli’nin Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programına katılan heyet, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’i ziyaret etti.

Koaceli Kartepe’den Bilecik’e gezi

06 Temmuz 2017 13:55


Bilecik ilçe, belde ve köyleri ile sahip olduğu güzellik değerlerini duyurmaya devam ediyor. Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi başta olmak üzere birçok tarihi değeri dolayısıyla turist akınına uğrayan Bilecik, yurdun birçok köşesinden konuklarını ağırlamaya devam ediyor.


Bilecik’e gelen ziyaretçiler önce Söğüt ilçesindeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Umut Özdemir’in rehberlik ettiği heyet, daha sonra Bilecik’e gelerek, Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Tarihi Saat Kulesi ve Bilecik Belediye Sarayı’nı gezerek, bilgi aldı.


Ziyaretleri kapsamında, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu’nda, Bilecik Fethi belgeselini izleyen gruplar bol, bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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