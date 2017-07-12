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12 Temmuz 2017 12:50

Kocaeli Milletvekili Şeker ve Başkan Yağcı bir araya geldiler

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti.

Kocaeli Milletvekili Şeker ve Başkan Yağcı bir araya geldiler

12 Temmuz 2017 12:50


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Kocaeli Milletvekili, AK Partimizin Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık ve Yerel Yönetimler Başkanı Şükrü Keskin Bey bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Yaptığımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz sıcak ve samimi muhabbetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kendisini ziyaret eden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e hediye takdim etti.




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