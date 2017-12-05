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05 Aralık 2017 10:23

Kontrol çıkan otomobil takla attı; 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki bir otomobilin kontrol çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrol çıkan otomobil takla attı; 1 kişi yaralandı

05 Aralık 2017 10:23


Alınan bilgilere göre; Osmaneli istikametinden Bilecik’e seyir halindeki Salih Karaca idaresindeki 11 EH 154 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarına geldiğinde havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atarak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Salih Karaca, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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