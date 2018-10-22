Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Suat A.(33) idaresindeki 11 DK 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yatarak devrildi.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan N.Ö.(19) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.