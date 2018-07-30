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30 Temmuz 2018 13:23

Kontrolden çıkan otomobil akıllı durağa çarptı

Bilecik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, Bilecik Belediyesi tarafından hizmete konulan 6K Akıllı Durağa çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil akıllı durağa çarptı

30 Temmuz 2018 13:23


Bilecik İstasyon Mahallesi’nden şehir merkezine seyir halinde bulunan 20 Y 0344 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Geçer, TOKİ kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Bilecik Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına konulan ve TOKİ kavşağında da olan 6K Akıllı Durağa çarparak durabildi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada gürültüyü duyan TOKİ sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, zabıta ekipleri de duraktaki zararla ilgili tutanak tuttu.




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