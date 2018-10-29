Köpekten kaçarken takla attı: 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde köpekten kaçan sürücünün otomobille takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Bozüyük-Eskişehir karayolu Dübekli köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram S. idaresindeki 26 V 974 plakalı otomobil yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıktı. Takla atan araçta sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sevcan K. ve Muharrem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.