Korkunç kazada can pazarı yaşandı

Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Eskişehir karayolu üzerinde park halindeki 34 HJ 6243 plakalı tırın arkasında, fabrikadan gelecek personeli bekleyen Mehmet B. idaresindeki 11 UA 162 plakalı servis minibüsüne, Mustafa Y. idaresindeki 11 EH 624 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 tır arasında kalarak hurdaya dönen servis minibüsündeki fabrika personeli yaralandı. Minibüs içerisinde sıkışan fabrika personeli olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazanın ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve kooperatif başkanları olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.