Korkutan trafik kazasında ölen veya yaralanan olmadı

Bilecik'te iki aracın çarpıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesinde seyir halinde bulunan Sevilay S. yönetimindeki 11 AB 026 plakalı otomobil ile Park Sokak'tan Gülistan Sokak istikametine seyreden Nuri B. yönetimdeki 34 ADB 334 plakalı otomobil, sokak ile caddenin kesiştiği noktada çarpıştılar. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kısa süreli duran trafik araçların kaza yerinden çekilmesiyle normale döndü.