İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkutan trafik kazasında ölen veya yaralanan olmadı

Bilecik’te iki aracın çarpıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bilecik'te iki aracın çarpıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesinde seyir halinde bulunan Sevilay S. yönetimindeki 11 AB 026 plakalı otomobil ile Park Sokak'tan Gülistan Sokak istikametine seyreden Nuri B. yönetimdeki 34 ADB 334 plakalı otomobil, sokak ile caddenin kesiştiği noktada çarpıştılar. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.


Kısa süreli duran trafik araçların kaza yerinden çekilmesiyle normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.