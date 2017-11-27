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27 Kasım 2017 17:04

Köy yolu asfalt oluyor

Bilecik’te köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Köy yolu asfalt oluyor

27 Kasım 2017 17:04


Deresakarı köyünde 15 kilometrelik köy yolunda yaz aylarında genişletme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Virajlar kaldırılıp yol standart hale getirildikten sonra İl Özel İdare tarafından köy içinden başlayarak Yeniköy yoluna kadar sıcak asfaltla kaplanıyor. Asfalt çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor. Bilecik İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt işini yapan ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu sıcak asfalt yapım işi tamamlandığında Deresakarı yolu konforlu hale gelecek. Deresakarı köy yolunun asfalt olması köylüler arasında da memnuniyetle karşılanıyor.




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