Küçücük bir kozadan kilometrelerce ipek iplik çıkıyor

Bilecek Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi Zanaatkar Bölümünde yer alan ’İpekçi’ kısmında gelen ziyaretçiler bir tırtılın ipek böceği ardından koza sarmasına kadar aşamaları canlı olarak seyredebiliyor. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Müdiresi Yurdanur Kırlı, amaçlarının her ay farklı bir zanaatin kendine özgü geleneğini yaşatmak ve canlandırmak olduğunu söyledi. Kırlı, "Mayıs ayında ipek böcekçiliğimize başlayarak Haziran’ın ikinci haftasına kadar sürecek olan bir etkinliğe başladık. İpek böceklerimiz mayıs ayında gözlerini açıyor ve haziranın ilk haftalarında da kozaya çıkıyorlar. İki gün önce kozaya çıkmaya başladı ipek böceklerimiz. Bir kısmı daha dut yaprağı yeme ve çamların üzerinde ilerleme aşamasındalar. İpek böceklerimiz 30’uncu gün kozaya çıkmaya başladılar. Bugün 33’üncü günleri. 40’ıncı günlerine kadar tamamen kozaların sertleşmesini beklemekteyiz ve bu aşamada dut yapraklarının üzerine de piner, çam, acı ot ve bu tür otlarımızın koyarak ipek böceklerimizin üzerine çıkıp kozayı sarmalarını amaçladık ve sarmaya başladılar" dedi.

"Bazı ziyaretçilerimiz çok duygulanarak ağlıyor"

Kırlı, unutulmaya yüz tutmuş ipek böceklerine ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu anlatarak, "Müzeye gelen ziyaretçiler çoğu ilk defa gördüklerinden dolayı çok mutlular. Bazı kesimde özellikle orta yaş ve yaşlı kesimde tabi daha önce bu olayı yaşadıklarından dolayı geçmiş mazilerini canlandırıyorlar. Bazıları ağlıyor, çok duygulanıyorlar ve buraya geldiklerinden dolayı ipek böceklerini canlı gördüklerinden dolayı çok memnunlar. Bu ipekten ipek gömleklerimiz, eşarplarımız, mendillerimiz ve kravatlarımız olmaktadır. Fakat bu işin içinde de Çin ve Yeni Zelanda bulunmakta. Onlar daha çok yapay dut yapraklarıyla ipekleri besleyerek daha fazla kar elde etme amacındalar. Fakat şu an halen beyin ameliyatlarında ve kalp ameliyatlarında Türk ipeği kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bilecik’in ipek böceği yetiştiriciliğinde Türkiye birinciliği bulunmaktadır"

Kırlı son olarak Bilecik’in 1990 ile 1995 yılları arasında ipek böceği yetiştiriciliğinde Türkiye birinciliğinin bulunduğunu söyleyerek, "Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek Bilecik’imizde özellikle ipek böcekçiliği etkinliği yapmak istedik. Mayıs ve Haziran ayları da bu etkinliğimizi yapmak için uygundu. Özellikle Bilecik’e gelen vatandaşlarımızın hep merak ettiği konudur. Yaprağı ipek derken kastettiğimiz olay tamamen ipek böcekçiliğidir. Çünkü 1990 ile 1995 yılları arasında Bilecik’in Türkiye birinciliği bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.