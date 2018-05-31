Küçük Sanayi Sitesi’nde yollara dökülen balçık sıkıntısı

Alınan bilgilere göre; Küçük Sanayi Sitesi’ne faaliyet gösteren bir mermer atölyesinde biriken balçık, atılmak için bir kamyona yüklendi. Kamyonun kasasına yüklenen mermer tozu balçığı, hareket eden araç kasasının arka kapağının açılması ile yollara döküldü. Site içindeki 2 ve 3’üncü cadde üzerindeki yolar balçığa batarken, hem esnaf hem de sanayi içine giren sahipleri olay tepki gösterdi.

Öte yandan site yönetimi ve Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek, gerekli çalışmaları başlattı.