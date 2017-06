Küplü ve Başköy’de iftar sofrası kuruldu

Köy meydanında kurulan iftar programına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan yardımcıları Nihat Can ve Abdullah Ay, Küplü Köyü Muhtarı Mustafa Uysal, Başköy Muhtarı İsmail Yeşil ve köy sakinleri katıldı. Birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu iftar programında konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak gerçekleştirilen faaliyetlerle Ramazan ayının en güzel şekilde değerlendirildiğini belirterek, ”Ramazan sevgi ve hoşgörü ayı, yardımlaşma ve paylaşma ayı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeye çıktığı bir ay. Bizler de Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’imizde şehrimizin her bir noktasında geleneklerimize uygun şekilde birlik ve beraberlik içinde Ramazanı Şerifi değerlendiriyoruz. İftarlarımızı birlikte yapıyoruz, sahurlarımızı yapıyoruz. Cenabı Hak yapmış olduğumuz ibadetleri dergahında kabul buyursun. İnşallah burada olduğu gibi gelecek zaman dilimleri içerisinde daha iyi şartlarda, sağlık ve sıhhat içinde bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Bilecik Belediyesi olarak şehrimizin dört bir köşesine hizmetin en iyisini götürmeye çalışıyoruz. Bilecik her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Şehrimizin sınırları batıda Pelitözü ve Gülümbe’ye ulaşırken, doğuda da Küplü ve Başköy’e uzanıyor. Bizler diğer mahallelerimiz gibi Küplü ve Başköy’ün de şehrimiz çatısı altına girerek, hizmetlerin en iyisi almasını istiyoruz. Küplü ve Başköy’ün sahip olduğu güzellik ve özellikleri koruyarak, ilimizin birer mahallesi olmasını istiyoruz. Ben bu anlamda şimdiden yaklaşan Kadir Geceniz ve bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah her zaman sizin gibi dostlarla güzellikler içinde olmayı nasip etsin” dedi.

Konuşmanın ardından birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlayan iftar programında çocuklar da kendileri için hazırlanan oyun ve eğlence alanında gönüllerince eğlendi.