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31 Temmuz 2018 11:39

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışması yapıldı

Bilecik’te, 2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Kadın Din Görevlileri Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışması Balahatun Camii’nde yapıldı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışması yapıldı

31 Temmuz 2018 11:39


Balıkesir, Kocaeli ve Bursa’dan katılımın olduğu Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışması Bilecik’te yapıldı. Yarışmada Bilecik İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Enes Veli, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Yaşar Çuhadar, Söğüt İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ile Din Hizmetleri Uzmanı Hatice Geçgelen görev yaptı.


Yarışma hakkında açıklama yapan Bilecik İl Müftü Vekili Ahmet Tokgöz, “2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri doğrultusunda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasına ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Birinci olan öğreticimize finalde başarılar dilerim” dedi.


Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma bölge yarışmasında; Kocaeli’den Emine Özen birinci, Bilecik’ten Zeynep Kaya ikinci, Balıkesir’den Esre Öz üçüncü, Bursa’dan Nezakat Söylev dördüncü oldu. Heyecanlı geçen yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.




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