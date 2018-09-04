Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 16:10

Kurtuluş gününde şehitler için mevlid-i şerif

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Kurtuluş gününde şehitler için mevlid-i şerif

04 Eylül 2018 16:10

yıl dönümü nedeni ile mevlid-i şerif okunarak şehitler için dualar edildi.


4 Eylül kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin ardından Bozüyük merkez Kasımpaşa Camii’nde 96 yıl önce vatan uğruna canını feda ede askerler askerlerimiz ve tüm şehitler için öğle namazından önce mevlid-i şerif okunarak şehitler için dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından ise cami cemaatine pilav, ayran ve lokum ikramında bulunuldu. Mevlid programına camii cemaati ve vatandaşların yanı sıra Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ile bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç