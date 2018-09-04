Kurtuluş gününde şehitler için mevlid-i şerif

yıl dönümü nedeni ile mevlid-i şerif okunarak şehitler için dualar edildi.

4 Eylül kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin ardından Bozüyük merkez Kasımpaşa Camii’nde 96 yıl önce vatan uğruna canını feda ede askerler askerlerimiz ve tüm şehitler için öğle namazından önce mevlid-i şerif okunarak şehitler için dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından ise cami cemaatine pilav, ayran ve lokum ikramında bulunuldu. Mevlid programına camii cemaati ve vatandaşların yanı sıra Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ile bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.