Kuru soğanın fiyatı rekora koşuyor

Hasat mevsimine rağmen son bir haftada fırsatçıların 1 buçuk liradan 4 liraya kadar yükselttiği soğan fiyatları pazara çıkan vatandaşları şaşırtıyor. 1 buçuk liradan satılan kuru soğan hasat mevsimine rağmen 4 liraya kadar çıktı. Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’da tezgahların arkasındaki esnaf da fiyatlardan şikayetçi. Esnaf fiyatlar arttıkça müşterinin azaldığına dikkat çekerek fiyat artışlarının asıl sebebinin mahsulden kaynaklandığını kaydetti. Soğan satıcısı İsmail Sözkesen fiyatların yüksek olmasının nedeninde yağışların büyük etken olduğunu ifade ederek, "Soğanlar bize Adana’dan geliyor. Şuan fiyatlar çok pahalı, kilosunu 4 TL’ye satıyoruz" dedi.

"Çiftçi inat etti"

Sözkesen, konuşmasının devamında geçen senelerde soğanlar çiftçinin elinde kaldığını ve çiftçinin de bu yüzden soğan ekmediğini belirterek, "Fiyatının yüksek olmasının nedeni yağışlar ve çiftçinin inat etmesi. Çiftçi geçen sene soğanlar elinde kaldığı için ekmedi, bu yüzden fiyat bir anda çıktı. Soğan suyu hiç sevmez, yağışların da bunda çok büyük etkisi var. Bu sıkıntı geçici ama şuan tabi insanlar 4 TL yazısını görünce şaşırıyorlar. 15 gün sonra Bilecik’in yerli soğanı çıkınca bu fiyatlar yine 1 buçuk TL’ye kadar düşecek" dedi.