Bozüyük’te ilk olarak Metristepe Zafer Anıtı’nı ziyaret eden Bursa Bölge Ziraat Okulu mezunlarına Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve Bozüyük Belediyesi’nin eğitmeni eşlik etti. Bozüyük Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler ile Metristepe Zafer Anıtı’na gelen guruba İnönü Savaşları’nın tarihteki yeri ve önemi ile birlikte kurtuluş mücadelesindeki kahramanlıklar anlatılırken zaman zaman duygulu anlar da yaşandı. Metristepe Zafer Anıtı ziyaretinin ardından gruba gezi boyunca eşlik eden Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, gurup liderine günün bir hatırası olarak kristal Metristepe Zafer Anıtı hediye etti. Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli Bozüyük Belediyesi ve Kent Konseyi olarak, ilçedeki tarihi güzelliklerin tanıtımı ve her geçen yıl ilçeyi daha fazla kişinin ziyaret etmesi amacı ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek; “Bozüyük kuruluşta olduğu gibi kurtuluşta da son derece önemli ve etkin bir bölge olmuştur. Ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasında dönüm noktalarından biri olan Metristepe’de siz değerli misafirlerimizi görmek bizlere mutluluk veriyor” dedi.

Metristepe Zafer Anıtı’nın ardından gurup otobüsler ile İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği’ne giderek Bozüyük Belediyesi eğitmeninden şehitlik hakkında bilgi aldılar ve burada vatan uğruna şehit düşmüş isimsiz kahramanlarımız için dualar ettiler. Ziyaretin sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya göstermiş olduğu misafirperverlik ve sağlamış olduğu imkânlar için teşekkür eden Bursa Bölge Ziraat Okulu mezunları Bozüyük’ten ayrılarak Eskişehir’in İnönü ilçesine hareket ettiler.