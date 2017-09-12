Geçtiğimiz günlerde Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya gelen 2 kadın, denemek için vitrinden bir altın kolye istemiş, kolyeyi boynuna takan ve deneyen kadın, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak yanındaki diğer kadınla dükkandan uzaklaşmıştı. Kadın gittikten sonra değeri 2 bin TL olan kolyenin çalındığını fark eden iş yeri sahibi hemen polise haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen polisler kent giriş ve çıkışlarındaki MOBESE kameralarını da inceleyerek, şahsın Sakarya istikametine bir araçla gittiğini tespit etti. Sakarya girişinde durdurulan araçta sürücü Ş.K. ile G.K. ve Ç.K. gözaltına alınarak Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine teslim edildi. Bilecik’e getirilen 3 şahıs buradaki sorgunın ardından Bilecik Adliyesine çıkarıldı. Mahkeme, sürücü Ş.K.’yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, G.K. ve Ç.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan G.K.’nın 5 ayrı suçtan toplam 1 yıl 11 ay hapis cezası, Ç.K.’nın ise 8 ayrı suçtan 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu ve arandığı öğrenildi.