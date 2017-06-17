Yeni Mahalle’de bulunan dernek binasının önünde yapılan iftar programına, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Yürükcü ve Nazmi Kuru, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Fehmi Nilüfer, Bozüyük’te yaşayan Çerkesler ve Abhazlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı Fehmi Nilüfer, burada yaptığı konuşmada, iftar programı nedeni ile bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, programa katılan herkese teşekkür etti. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda ezanın okunması ile birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. Çerkesler ve Abhazların, iftar sonrası içilen çayla sohbet ederek hasret giderdiği programın sonunda Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli Dernek Başkanı Fehmi Nilüfer’e kitap hediye etti.