Bilecik’te Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 3 bin öğrenci spora yönlendirilecek.

Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yurtlardaki öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik işbirliği protokolü kapsamında tertip komitesi toplantısı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve KYK İl Müdürü İsmail Şen’in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya, KYK İdari İşler Şube Müdürü Lütfü Akyüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hasan Kocatepe, Ertuğrulgazi Erkek Yurdu Müdürü Mustafa Karaca, Şeyh Edebali Yurdu Müdürü Muzaffer Küçük, Bilecik Yurt Müdürü Lütfiye Düven, Halime Hatun Kız Yurdu Müdürü Hilal Yıldırım ve Sportif Eğitim Uzmanı Ramazan Güneş katıldı. Toplantının ana gündem maddelerinde, 2017 yılında yapılacak olan tüm spor çalışmalarının planlaması yapıldı. Tüm spor tesislerinin KYK’lı öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılması planlandı. KYK öğrencilerine yönelik sportif branşların çalışmaları hakkında bilgi verildi. Bilecik Gençlik Merkezi faaliyetleri ve öğrencilerin katılımları için taleplerin alınması, Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 Ocak 2017 tarihinde 81 ilde yapılacak olan Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü programına KYK öğrencilerinin dahil edilmesi, Ferdi Branşlarda antrenör desteği sağlanması, İl Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan hakem, antrenör kurslarına öğrencilerin yönlendirilmesi toplantıda görüşülen ana konular oldu.