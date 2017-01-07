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07 Ocak 2017 15:31

KYK’lı öğrencilerin katıldığı masa tenisi turnuvası sona erdi

KYK’lı öğrencilerin katıldığı masa tenisi turnuvası sona erdi

07 Ocak 2017 15:31

Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrencilerin spor yapması için yapılan protokol doğrultusunda Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İstasyon Spor Salonunda yapılan Kredi Yurtlar Kurumu Ertuğrulgazi Erkek Yurdu öğrencilerinin katıldığı müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Masa Tenisi Turnuvası sonucunda dereceye giren öğrencilerde birinci Hüseyin Bülbül, ikinci Recep Karakaş, üçüncü Barış Doğan olurken dördüncü ise Ubeydullah Kılıç oldu. Turnuva sonucunda konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Öğrencilerimizin spor yapması bizleri çok mutlu ediyor. Spor Salonlarımızı ve faaliyette olan spor branşlarımızı istediğiniz gibi değerlendirin sizler geleceğimizin teminatısınız sizleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerde aktif olarak görmek isterim” dedi.
Dereceye giren öğrencilere madalyalarını, İl Müdürü Aslan Yıldız ve Bilecik Ertuğrulgazi Erkek Yurt Müdürü Mustafa Karaca takdim etti.



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