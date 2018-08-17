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17 Ağustos 2018 17:15

Ligden çekildiler

Bilecik 1.

Ligden çekildiler

17 Ağustos 2018 17:15

Amatör Lig takımlarından Bilecik İl Özel İdarespor yönetimi ligden çekildiklerini bildirdiler.


Bugün Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yapılan 2018-2019 Amatör Lig fikstür çekimleri öncesi Bilecik İl Özel İdarespor yönetimi ilgili makama bir yazı göndererek ligden çekildiklerini belirtiler. Kulüp sadece Gençler Ligi’nde mücadele edeceği öğrenilirken, bu karar 14 takımlı Amatör Lig’in 13 takıma düşerek her hafta bir takımın BAY geçmesine neden oldu.



2. Amatör Lig’i geçen yıl şampiyon bitirmişlerdi


Bilecik 2. Amatör Ligi 2017-2018 play-off müsabakalarının ilk maçında rakibini 7-1 yenen İl Özel İdarespor şampiyon olarak Amatör Lig’e yükselen 2 takımdan biri olmuştu.



Bu işi alışkanlık haline getirdiler


Bilecik İl Özel İdarespor 2011-2012 sezonunda Amatör Lig şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselmişlerdi. O zaman takım maddi imkansızlıkları gerekçe göstererek lige katılmama kararı almışlardı.



"Maddi imkansızlık"


İl Özel İdarespor Başkanı Ertuğrul Fazıl Özmen, takımın maddi imkansızlıklarda dolayı lige katılamadığı belirterek, kulüp olarak sadece Gençler Ligi’nde mücadele edeceklerini söyledi.



2 yıl men cezası


Öte yandan en Bilecik İl Özel İdarespor’a 2 yıl Amatör Lig’de mücadele edememe cezası alırken, geçen sene şampiyonluğu son maçta kaybeden takımlar ise; haklarının yenmiş olduğunu belirtiler.




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