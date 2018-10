Lise öğrencileri bedenleriyle Türkiye haritası yaptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 800 lise öğrencisi, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla farklı bir kutlamaya imza attı. Öğrenciler, akşam saatlerinde bedenleriyle Türkiye haritası çizdi.

Bozüyük'te Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlanırken etkinliklerin Cumhuriyet Meydanı'nda ve akşam saatlerinde yapılan bölümünde öğrencilerin oluşturduğu Türkiye haritası kareografisi izleyenleri hem gururlandırdı hem de bayram coşkusunu arttırdı. Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl olan 1923'ü temsilen saat 19.23'te lise öğrencileri büyük bir coşkuyla Türkiye haritası kareografisi ile alandaki yerlerini aldı. İlçe genelindeki 7 farklı lisede eğitim gören 800 öğrenci yaklaşık 2 dakikalık bir süre içerisinde önceden belirlenen yerlerine geçerek, bedenleri ile Türkiye haritası oluşturdu. Tek tip giyinen ve başlarındaki yanıp sönen fenerlerle muhteşem bir görüntüye imza atan öğrencilerin kareografileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Burada vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tüm şehitleri anarak başladığı konuşmasında “Aziz milletimizin zamana sığmayan bir tarihi vardır. Bizler, devleti ebed müddet olan bir ecdadın torunlarıyız. İstanbul'da yeni bir çağın kapısını açan Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Sina Çölü'nde Resul-ü Ekrem'in ardına düşen, Haremeyn'e hizmetkar olan Yavuz bizdik. 'Kanla alınan toprak, parayla satılmaz' diyen Abdülhamit bizdik. Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, canını veren ama düşmana geçit vermeyen bizdik. Sırtladığı top mermisiyle kahramanlık destanı yazan Seyit Onbaşı bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde, bir ok gibi siperlerinden fırlayan aslanlar bizdik. Milli Mücadele'de varıyla yoğuyla cepheye koşan, destan yazan bizdik. Kuruluş ve Kurtuluştan sonra binlerce şehidi bağrında barındıran 'Şehitler ve Şehitlikler' diyarıyız biz. 1920'de meclisimizi açarken dua dua yakaran bizim ellerimiz, bizim kalbimizdi. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademizdi. Aradan 95 yıl geçti Her yılında gururla, her yılında inançla haykırdık. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyiz. Çiğnetmedik de ve çiğnetmeyeceğiz. İşte 15 Temmuz. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletçe başarısızlığa uğrattık. Biz, gölgesini üzerimizden hiç eksik etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz. Ama sözümüz var şehitlerimize, bize umudu miras bırakanlara. Çalışacak, gelişecek, büyüyecek ve güçleneceğiz” dedi.

Başkan Bakıcı'nın ardından konuşan Kaymakam Hasan Yaman ise Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılını Bozüyük'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutluyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu büyük günde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Birkaç gün önce Tunceli ilimizde terörle mücadele kapsamında operasyon yaparken olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Bu vesile ile de başta FETÖ, PKK ve PYD olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyorum. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele milletimizin azim ve fedakârlığıyla başarıya ulaşmıştır. Bu başarı bu zafer 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmesiyle taçlanmıştır, şahikasına ulaşmıştır. Cumhuriyet sayesinde dil, din, mezhep, inanç, cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımız ortak paydada buluşmuşlardır. Yine Cumhuriyet adeta bu milletin küllerinden yeniden doğarak kanla ve gözyaşıyla yazmış olduğu eşsiz destanın adı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Bozüyük'teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinin ilk günü konuşmaların ardından hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl Marşı eşliğinde, Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Programa Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, TSO Başkanı Buğra Levent, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.