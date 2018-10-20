Lüks otomobille dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı

Son günlerde Bilecik- Sakarya karayolu ve çevresindeki tesislere lüks otomobilliyle gelip, çeşitli bahanelerle vatandaşı dolandırıp para topladığı iddia edilen Mehmet Ali. A. ile Cihan D., gelen ihbar üzerine Bilecik Vezirhan Beldesinde Bölge Trafik Ekipleri tarafından yakalanarak Vezirhan Jandarma Karakoluna teslim edildi.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı.