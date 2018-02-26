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26 Şubat 2018 12:45

Magandalara geçit yok

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede pazar günü oynanan Vitraspor-Tavşanlı Linyitspor karşılaşması öncesinde aldığı tedbirlerle magandalara geçit vermedi.

Magandalara geçit yok

26 Şubat 2018 12:45


Konuk takım taraftarlarından yaklaşık 90 kişi karşılaşmayı takip etmek için Bozüyük’e geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri karşılaşma öncesinde aldığı geniş güvenlik tedbirleri kapsamında konuk takım taraftarlarını üst aramasından geçirerek stada aldı. Ardından konuk takım taraftarlarını taşıyan otobüslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 43 S 2206 plakalı otobüste 8 adet meş’ale, 7 adet sprey boya, yaklaşık 3 gram esrar, 2 adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak O.B. ve F.Ç. hakkında işlem yapıldı. Karşılaşma sonrasında konuk takım taraftarları güvenlik önlemleri altında ilçe dışına çıkarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı önlemler karşılaşma öncesi ve sonrasında herhangi bir taşkınlık yaşanmasına fırsat vermedi.


Diğer taraftan ilçe şehir stadında oynanan karşılaşma Vitraspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.




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