Mahalle iftarları sona erdi

Binlerce vatandaş birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Son mahalle iftarında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Mahallesi sakinlerine çifte müjde verdi. Bakıcı, Ramazan iftarlarında sizlerin teşrifleri ile bu sofralarda buluşmak bizleri çok mutlu ediyor. Geçmiş Ramazanları hatırlıyor, belki birçok göremediğimiz büyüklerimizi görüyor, hal hatır soruyor, Ramazanın güzelliğini, maneviyatını sizlerle birlikte yaşıyoruz. 4 Eylül Mahallemiz bugüne kadar ki en yoğun iftar programına şahit oldu. Gönül soframızı tamamen dolduran 5 bin 500 mahallelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bozüyük sizinle güzel. Bu akşam 4 Eylül Mahallesi için sizlerle paylaşacağım 2 müjdemiz var. İlk müjdemiz Mahalle Konağımız. Proje çalışmalarımız tamamlandı, 2 ay içerisinde yapım ihalesine çıkacak. İkinci müjdemiz ise Kapalı yüzme havuzu. Çocuklarımız yüzme öğrensin diye, yıllardır şehir dışlarına çocuklarını gönderen ailelerimizin dertleri sona eriyor. Yaz-kış açık olacak havuz 4 Eylül Mahallesine yapılacak. Proje ihalesi tamamlanan havuzumuz yakın zamanda da Bakanlığımız tarafından ihaleye çıkacak. Tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Bakıcı ve beraberindekiler alanda bulunan tüm çocuklara şeker dağıttı.