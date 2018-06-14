Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 10:51

Mahalle iftarları sona erdi

Bozüyük Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen mahalle iftarları 4 Eylül Mahallesi programı ile sona erdi.

Mahalle iftarları sona erdi

14 Haziran 2018 10:51


Binlerce vatandaş birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Son mahalle iftarında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Mahallesi sakinlerine çifte müjde verdi. Bakıcı, Ramazan iftarlarında sizlerin teşrifleri ile bu sofralarda buluşmak bizleri çok mutlu ediyor. Geçmiş Ramazanları hatırlıyor, belki birçok göremediğimiz büyüklerimizi görüyor, hal hatır soruyor, Ramazanın güzelliğini, maneviyatını sizlerle birlikte yaşıyoruz. 4 Eylül Mahallemiz bugüne kadar ki en yoğun iftar programına şahit oldu. Gönül soframızı tamamen dolduran 5 bin 500 mahallelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bozüyük sizinle güzel. Bu akşam 4 Eylül Mahallesi için sizlerle paylaşacağım 2 müjdemiz var. İlk müjdemiz Mahalle Konağımız. Proje çalışmalarımız tamamlandı, 2 ay içerisinde yapım ihalesine çıkacak. İkinci müjdemiz ise Kapalı yüzme havuzu. Çocuklarımız yüzme öğrensin diye, yıllardır şehir dışlarına çocuklarını gönderen ailelerimizin dertleri sona eriyor. Yaz-kış açık olacak havuz 4 Eylül Mahallesine yapılacak. Proje ihalesi tamamlanan havuzumuz yakın zamanda da Bakanlığımız tarafından ihaleye çıkacak. Tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Bakıcı ve beraberindekiler alanda bulunan tüm çocuklara şeker dağıttı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç