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12 Haziran 2018 17:12

Mahalle İftarları Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı iftarı ile devam etti

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle İftarları programının on dördüncüsü Yeni Mahalle’de yapıldı.

Mahalle İftarları Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı iftarı ile devam etti

12 Haziran 2018 17:12


Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı yanında yapılan iftar programına Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve eşi Funda Eldemir, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı ile birlikte, MHP Bilecik Milletvekili Adayı İbrahim Sertan Yalçınkaya ve mahalle sakinleri katılırken iftar programı yoğun ilgi gördü. Besmele İlahi grubu tarafından seslendirilen birbirinden güzel ilahiler ile başlayan programda vatandaşlar toplu halde oruç açmanın hazzını yaşadı. İftar öncesinde Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı eşleri ile birlikte bütün masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla görüştü. Mahalle sakinlerine ‘Ramazan-Şerif’iniz mübarek olsun. Rabbim oruçlarınızı ve tüm ibadetlerinizi kabul etsin” diyen Milletvekili Eldemir ile Başkan Bakıcı çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Programda Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından ezanın okunması ile birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı.


Yemeğin ardından Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Milletvekili Halil Eldemir mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yaptı.


İftar programının ardından eşi Emine Bakıcı ile birlikte Bal çiftinin evini ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeni Mahalle ile ilgili projeleri anlattı. Misafirperverlikleri için ev sahiplerine teşekkür eden Başkan Bakıcı daha sonra teravih namazı öncesinde, Güneş Spor lokaline geçerek, burada kulüp üyeleri ve vatandaşlar ile sohbet etti.


Burada Şeyh Şamil Parkı ile ilgili projeyi hayata geçiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bakıcı’ya Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, MHP Bilecik Milletvekili Adayı İbrahim Sertan Yalçınkaya, AK Parti ve MHP teşkilatları eşlik etti. Tüm yönleri ile Cumhur İttifakını anlatan adaylar, konuşmalarında seçimlerin önemine değindiler. Konuşmaların ardından Başkan Bakıcı, Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve MHP Bilecik Milletvekili Adayı İbrahim Sertan Yalçınkaya kendilerini misafir ettikleri için Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök’e ve Kulüp üyelerine teşekkür ettiler.




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