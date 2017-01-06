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06 Ocak 2017 17:42

Mahalle Konakları ile artık her mahallede bir hastane gibi hizmet veriyor

Mahalle Konakları ile artık her mahallede bir hastane gibi hizmet veriyor

06 Ocak 2017 17:42

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın en önemli projelerinden biri olarak hayata geçirilen “Her Mahalleye Bir Konak” projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Aile Hekimliği hizmetlerinde aile hekimleri mahalle sakinlerine acil müdahale gerektirmeyen durumlarda yoğun olarak hizmet veriyor.
2016 yılı içerisinde Yeni Mahalle Konağı, Tekke Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı ve Yenidoğan Mahalle Konağı’nda bulunan aile hekimliklerinde görevli doktor ve hemşireler tarafından genel muayene, yetişkin ve çocuk aşılama, pansuman ve kanser taraması gibi çeşitli alanlarda toplamda 66 bin 620 hastaya hizmet verildi. Acil müdahale gerektirmeyen durumlarda mahalle sakinlerine hizmet veren aile hekimlikleri hastanelerin ve acil servislerin yükünü büyük ölçüde azaltırken, ilçeye kazandırılan mahalle konakları diğer hizmetlerin yanında sağlık hizmeti de vererek vatandaşlar için özellikle zaman ve yoldan tasarruf etmelerini sağlıyor. Mahalle konaklarında bulunan aile hekimlikleri ile mahalle sakinlerinin ayağına gelen sağlık hizmetleri kapsamında ayrıca kadın izlemi, gebe ve loğusa izlemi, yetişkin ve çocuk aşılaması, bebek takibi, çocuk izlemi, evde sağlık izlemi, kanser taraması, yetişkin tetanoz ve hepatit aşıları, pansuman- enjeksiyon, laboratuvar tetkikleri, evlilik öncesi danışmanlık, kronik hastalıklar için danışmanlık hizmetleri verilerek ev ziyaretlerinde bulunuluyor.
Aile hekimlikleri “Her Mahalleye Bir Konak” projesi kapsamında yapılan Mahalle Konaklarında artık her mahallede bir hastane gibi hizmet verirken vatandaşlar tarafından da takdir ile karşılanıyor.



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