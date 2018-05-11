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11 Mayıs 2018 17:45

Mahalle konaklarında mukabele programları başlıyor

Bozüyük Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca kadınlara yönelik olarak mahalle konaklarında ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde “Mukabele Programları” düzenlenecek.

Mahalle konaklarında mukabele programları başlıyor

11 Mayıs 2018 17:45


14 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayacak olan mukabele programlarında mukabeleler ilçe müftülüğü personellerince okunacak. Hazırlanan programa göre mukabeleler Yeni Mahalle Konağı’nda saat 11.00’de, Tekke Mahalle Konağı’nda saat 12.00’de, Yenidoğan Mahalle Konağı’nda saat 11.00’de, Çarşı Mahalle Konağı’nda saat 14.00’te, Yediler Mahalle Konağı’nda saat 14.00’te ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde saat 15.00’te okunacak.


Mahallelerde; kadınların 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim okuyarak, bu özel zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde, gereği gibi yaşanması ve yaşatılması amaçlanıyor. Mukabele programlarına geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kadınların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bozüyük Belediyesinin mahalle konaklarındaki mukabele programları; Ramazan ruhunun yaşatılması için oldukça önemli bir hizmet olarak göze çarpıyor.




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