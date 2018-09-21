Mahalle sakinleri beton bariyerlerin kaldırılmasını istiyor

Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri, geçtiğimiz aylarda faaliyete giren Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği giriş kapısının bulunduğu sokakların bir kısımlık bölümüne konulan beton bariyerlerin kaldırılmasını istiyor.

Giriş kapısı İdil sokağa denk gelen Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği giriş kapısının bulunduğu sokak güvenlik gerekçesi ile beton bariyerler ile kapatıldı. Karakolun nüfus olarak yoğun bir bölgeye yapılması ve pazar günleri kurulan Pazar Pazarı'nın yanı başında olması kapatılan sokak sayesinde trafik yoğunlukların yaşanmasına neden oldu. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği çevresinde oturan mahalle sakini Erdoğan Coşkun, kapatılan sokağa tepki göstererek, durum için imza toplayacaklarını söylediler. İmzalar toplandıktan sonra Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a çıkacakları söyleyen Coşkun, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nin nüfus olarak daha az bir mahalleye taşınmasını da talep edeceklerini dile getirdi.