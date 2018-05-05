Mahalle sakinlerinden Afrin şehitleri için mevlit

Bilecik Gazipaşa Mahallesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için Ertuğrulgazi Camii’nde mevlit okuttu. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı mevlit sonrası bu işin öncülüğü yapan mahalle sakini Hülya Şener, harekat kapsamında ve diğer bölgelerde şehit olan Türk askerlerine Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine sabır diledi. Şener, "Biz büyük bir milletiz. Bu büyük millet, bu şekilde bir arada durduğu sürece asla parçalanmayacaktır. Aslanlarımız, yiğitlerimiz Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı ile sınırlarımızı, hudutlarımızı korumak için can veriyor. Onlara borcumuz büyük, bizler onların ailelerine burada en iyi şekilde sahip çıkarak bir nebze olsun borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Yüce Rabbim, şanıyla destan yazmış yüce Türk Ordusu’nu ve onun askerlerini muzaffer kılsın" dedi.

Mevlit, vatandaşlara pilav ve ayran dağıtımı ile sona erdi.