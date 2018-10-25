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Mahalleyi şenlendiren yürüyüş

Bilecik’te, anaokulundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak alana yürüyen 250 minik yürek, ellerinde Türk bayrağı, pankart ve meşalelerle mahalleyi şenlendirdi.

Bilecik'te, anaokulundan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak alana yürüyen 250 minik yürek, ellerinde Türk bayrağı, pankart ve meşalelerle mahalleyi şenlendirdi.


Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu öğrencisi 250 minik öğrenci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptı. Aynı mahalle içinde arasında kısa mesafe bulunan Öğretmen Evi'nde düzenlenecek etkinliğe minikler ellerinde Türk bayrağı, pankart ve meşalelerle öğretmenleri eşliğinde yürüyerek gittiler. Marşlar okuyan minikleri gören mahalle halkı balkonlarına çıkarak alkış yağmuruna tuttu. Öğretmen Evi'nde gelen minikler burada şiirler okudu, şarkılar okudu, birbirinden güzel gösterilere sergiledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı halk oyunu gösterisi ve okulun üzerinde "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bahçelievler Anaokulu" yazlı Türk bayraklı pastayı kesmesiyle son buldu.


Öte yandan miniklerin yürüyüşünde trafik polisleri yol güvenliğini ve yürüyüş önünde kortej desteği verdi.

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