Malhun Hatun Kur'an Kursu öğrencilerine yangın eğitimi

Bozüyük Malhun Hatun Kur'an Kursu öğrencileri Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yangın söndürme eğitimi aldı.

Yaşları 4 ile 6 arasında değişen miniklerden oluşan 20 kişilik öğrenci gurubunun ziyaretinde miniklere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken itfaiye araçları da tanıtıldı. Büyük bir heyecanla itfaiye kıyafetleri giyen minikler yangın söndürme hortumunu kullanarak pratik yaptı. Miniklere ayrıca yangın gördüklerinde aciliyetle 110'u aramaları gerektiği söylenerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ziyaretin sonunda ana sınıfı öğrencilerine İtfaiye Müdürlüğü tarafından İtfaiye Dünyası kitapçığı verilerek kek ikram edildi. Ziyaret minik öğrencilerin itfaiyeci amcaları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.