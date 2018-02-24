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24 Şubat 2018 17:04

Malili forvet çıktığı ilk maçta golle buluştu

Bilecik 1.

Malili forvet çıktığı ilk maçta golle buluştu

24 Şubat 2018 17:04

Amatör Lig 19’uncu hafta müsabakası Bilecikspor, 3 puanı 3 golle almasını bildi.


Bilecik Edebali Stadı’ndan oynanan Amatör Lig 19’uncu hafta müsabakası Bilecikspor, kendi saha ve seyircisi önünde Söğütspor’u 3-0 yendi. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maçın 33’üncü dakikasında Altıner Yürümez ceza sahasının dışından sert ve düzgün şutu filelerle buluşarak, Bilecikspor 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda da ilk yarının skoru oldu. İkinci yarı da atak bir oyunla başlayan Bilecikspor maçın 51’inci dakikasında Hakan Dönmez’in Ahmet Çağın’a attığı ara pası sonrası topla buluşan oyuncu çizgiden ceza sahası içine ortalamasıyla topla buluşan Tolga Burulday topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Bu gol sonrası Bilecikspor 2-0 öne geçerken, Söğütspor aradaki farkı kapatmak için bulduğu pozisyonlarda sonuç bulamadı. Maçın 82’inci dakikasında bu sefer sahneye 55’inci dakikada oyuna giren Bilecikspor’un çiçeği burnunda santrforu Malili İbrahim Sıssoko çıktı. Bir pozisyonda topla buluşan Ahmet Çağın, aldığı topla ceza sahası çizgine kadar indi. Ceza sahasına düzgün bir orta açan Çağın’ın gönderdiği topla buluşan İbrahim Sıssoko durumu 3-0’a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken, Bilecikspor 3 puanı 3 golle almasını bildi.


"İbrahim Sıssoko çıktığı ilk maçta golle buluştu"


Maçı değerlendiren Bilecikspor antrenörü Hasan Kol, centilmence bir mücadele olduğunu belirterek, "3 puanın attığımız 3 golle almasını bildik. Bu gün takım olarak iyi bir oyun oynadık. Kanat oyuncumuz Ahmet Çağın 2 asistle oynarken, yeni transferimiz İbrahim Sıssoko çıktığı ilk maçta golle buluştu. Bu hafta zorlu Pazaryerispor deplasmanına gideceğiz. Bugün grup lideri 1308 Osmaneli Belediyespor bu zorlu deplasmandan 3-2 galip gelmiş. Pazaryeri zor bir deplasman. Bu maçı da kazanarak 5 puan önümüzde olan 1308 Osmaneli Belediyespor’un puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.




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