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06 Ocak 2017 14:07

Mandalina fiyatları el yakıyor

Mandalina fiyatları el yakıyor

06 Ocak 2017 14:07

Bilecik’te mandalina fiyatları kısa süre içinde iki katından daha fazla artması tüketici kadar satıcıları da şaşırttı.
Bilecik Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazarda mandalina tezgahlarına yaklaşılamazken, halkın bu durumdan oldukça şikayetçi olduğu görüldü. Kış mevsiminde içerisinde barındırdığı C vitamini ile oldukça tercih edilen mandalinanın kilogram fiyatı ortalama 1,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Kapalı Pazarda meyve tezgahı çalışanı Şahin Demir, konu hakkında, “Mandalinanın fiyatı 3,5 lira oldu. Zor hava şartları sebebiyle, yoğun kar da yağdı herkesin malumu. Bu yüzden de fiyatlar yükseldi. Halkımız bu durumdan şikayetçi ama bizler de şikayetçiyiz. Bizler de yüksek fiyatlara alabiliyoruz mallarımızı. İlerleyen günlerde fiyatların düşeceğini umut ediyoruz” dedi.



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