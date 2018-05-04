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04 Mayıs 2018 18:34

Manişar Osmangazi Camii’nde ilk cuma namazı

Bozüyük Yenidoğan Mahallesi Manişar mevkiinde inşaatı devam eden Manişar Osmangazi Camii’nde ilk cuma namazı kılındı.

Manişar Osmangazi Camii’nde ilk cuma namazı

04 Mayıs 2018 18:34


AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Müftü Selami Bağcı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cuma namazının ardından caminin ikinci katının betonu için dualar eşliğinde düğmeye basıldı. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Milletvekili Halil Eldemir, “Hayırsever vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları bu güzel dayanışma ile hayat bulan Manişar Osmangazi Camii’miz şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.


Duaların ardından protokol üyeleri vatandaşlar ile sohbet ederken, Milletvekili Eldemir Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve beraberindekiler Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan Sultan Abdülhamit Han Parkı’nda incelemelerde bulundular. Park hakkında Milletvekili Eldemir’e bilgi veren Başkan Bakıcı, mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda projenin hayata geçirildiğini belirtti. Mahalle sakinleri cami inşaatındaki desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.




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