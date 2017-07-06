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06 Temmuz 2017 13:39

Mardin Öğretmen Okulu mezunlarından Bilecik’e ziyaret

Mardin Öğretmen Okulu 1974 mezunları, Bilecik’te bulunan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi.

Mardin Öğretmen Okulu mezunlarından Bilecik’e ziyaret

06 Temmuz 2017 13:39


Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te yer alan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridine ziyaretçi akınları devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, her gün gerek heyet ve gruplar şeklinde gerek bireysel olarak ağırladığı misafirleri ile Bilecik’in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlıyor. Mardin Öğretmen Okulu 1974 mezunlarından oluşan 66 kişilik heyet, Tarih ve Kültür Şehri Bilecik’e olan ziyaretleri kapsamında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce, heyete alan hakkında bilgi vererek, “1974 yılında kanunname ile batıdaki öğrencilerin doğuya, doğudaki öğrencilerin batıya gönderilerek farklı kültürlerin birbirine kaynaşması amacıyla düzenlenmiş bir kanun ile 800 kişilik mezun olan öğrencilerin o dönem mezun olan 66 kişi ile iletişime geçerek Bilecik gezisi düzenlendi. Gezileri kapsamında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen konuklarımıza şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdik. Ziyaretleri kapsamında; Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonunda 3 boyutlu Bilecik Fethi belgeselini izleyen grup, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi” dedi.




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