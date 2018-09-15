Masa tenisi sporcularından örnek davranış

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde masa tenisi sporcuları, Dünya Temizlik Günü nedeniyle örnek bir çalışmaya imza atarak antrenman sonunda bulundukları çevrede katı atık topladı.

Masa tenisi sporcuları antrenörleri Cumhur Yıldızçiçek eşliğinde 15 Eylül dünya temizlik gününde “Haydi Toplayalım” sloganıyla Kasımpaşa Mahallesi kanal boyunda katı çöpleri toplayarak farkındalık etkinliği düzenlendi. 12 öğrenciyle yaklaşık 1 saat boyunca atık çöp toplayan sporcular, en çok da sigara izmariti ve pet şişe atıklarına denk geldi.

Antrenör Cumhur Yıldızçiçek, “Antrenman sonrasında sporcularımız ile farkındalık oluşturalım istedik. Dünyada yaklaşık 100 milyon ton katı atık olduğu düşünülüyor. Bu sayı Türkiye'de günde 86 bin ton civarlarında. 2012 yılında hazırlanan verilere göre çevre kirliliğinde Türkiye 161 ülke içerisinden 12. sırada yer alıyor. Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için çevreye duyarlı olalım ve çöplerimizi gelişi güzel atarak çevreyi kirletmeyelim” dedi.