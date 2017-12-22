Matrak sporu Bozüyüklü eğitmen ve öğrencilere tanıtıldı

Bozüyük Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ata Sporları Kulübü işbirliği ile başlatılacak olan “Ecdadımızın Sporu Matrak Projesi” Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda Bozüyüklü eğitmen ve öğrencilere tanıtıldı. Türkiye Matrak Sporu Federasyon Başkanı Efkan Çalış, düzenlenen tanıtım toplantısında eğitmenlere ve öğrencilere matrak sporunun tarihi gelişim süreci ve proje kapsamında yapılacak olan etkinlikleri anlattı. Yapılan toplantıda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya bu spor dalına göstermiş olduğu ilgi ve projeye hassas yaklaşımı için teşekkür eden Efkan Çalış, matrak sporunun tanıtıldığı kısa bir video ile eğitmenlere ve öğrencilere ayrıntılı olarak bilgi verdi. Güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Çalış, Bozüyük’ün bu spor dalında çok iyi yerlere gelerek, ileride çok daha güzel işlere imza atacaklarına inandıklarını belirtti.